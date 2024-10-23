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Гуанчжоу (WTA). 2-й круг. Парри сыграет с Данилович, Бронцетти – с Кристиан

Диан Парри сыграет с Ольгой Данилович во втором круге в Гуанчжоу.

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Guangzhou Open presented by AVATR

Гуаньчжоу, Китай

21 октября – 27 октября 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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