Циньвэнь Чжэн: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем в Ухане. Скоро итоговый турнир, и я должна быть здоровой и в хорошей форме»

Циньвэнь Чжэн поделилась настроем на турнир в Токио.

«Куда бы я ни направлялась, со мной должна быть охрана, потому что многие болельщики подходят и просят автограф. Это хорошо, я стала популярнее.

Но в то же время есть ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает.

После поражения на US Open я думала, что приложу все усилия для победы в Пекине и Ухане. Я несколько дней отдыхала, а потом посвятила все свое внимание тренировкам и своей физической форме.

Я очень много работала перед China Open. Хорошо, что работа приносит плоды. После Уханя я физически и морально устала, но после недели перерыва снова чувствую себя свежей. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в Ухане.

В Токио я постараюсь выложиться так же, как на предыдущих турнирах, и посмотрим, что получится. Скоро итоговый турнир, и я должна быть здоровой и в хорошей форме. А там посмотрим, как все сложится в Токио с точки зрения тенниса».