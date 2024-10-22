Зверев о разгроме 18-летнего Шверцлера: «Я проходил через такое. В 17 лет за полчаса проиграл Ферреру в Гамбурге»

Александр Зверев прокомментировал победу на старте турнира ATP 500 в Вене.

Он обыграл 18-летнего Йоэля Шверцлера 6:2, 6:2 за 1 час 7 минут.

«Когда ты в 18 лет приезжаешь на домашний турнир, играешь при самых полных трибунах в твоей жизни против третьей ракетки мира, – это не самая легкая вещь в мире. Я проходил через такое. В 17 лет я дошел до полуфинала в Гамбурге, где внезапно собрался полный стадион, а я играл против некоего Давида Феррера.

Я надеялся хорошо себя проявить, но он победил за полчаса. Так что я точно знаю, что чувствует [Шверцлер]. Это непростой момент, но он замечательный игрок, и у него будет замечательная карьера. Никто не должен судить о нем по этому матчу».

Также немец подвел промежуточные итоги сезона.

«Конечно, год хороший, но очень нестабильный. Первые шесть месяцев, до «Уимблдона», были потрясающими. Потом я получил небольшую травму колена, а после не очень хорошо чувствовал себя на Олимпиаде. У меня были проблемы с легкими, поэтому я растерял форму и провалил американскую серию. Сейчас я пытаюсь вернуть кондиции, снова нащупать ритм и завершить сезон на хорошей ноте».