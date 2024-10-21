Доминик Тим: «Я считал, что победа на «Большом шлеме» навсегда сделает меня счастливым. Но, конечно, так не бывает. Это иллюзия»

Доминик Тим рассказал, как на него повлияла победа на US Open-2020.

– Что изменилось после вашей победы на «Шлеме»?

– Если честно, в прошлом я переоценивал важность этого титула для карьеры и жизни. Я даже считал, что он навсегда сделает меня счастливым и навсегда изменит мою жизнь. Но, конечно, так не бывает. Это иллюзия. По сути, ничего не изменилось. И через 20 лет никого не будет интересовать, выиграл я «Шлем» или нет.

Тогда я так не думал. Я всерьез считал, что если не выиграю ни одного «Шлема», то моя карьера не удалась, и я всегда буду сомневаться. Это была непростая ситуация.

Конечно, очень приятно выиграть титул, поставить дома трофей, но в конечном счете это всего лишь трофей, и он не должен сильно влиять на жизнь. Теперь я считаю так.

– После победы вы быстро это осознали?

– Да, очень, очень быстро. Я вдруг осознал, что не стану счастливым навсегда. Через три-четыре месяца все вернулось в привычное русло, а я ожидал совсем не этого. Это было интересная ситуация и непростой опыт. Но я очень рад, что через это прошел.

– Как вы думаете, могут ли это понять теннисисты, которые мечтают о «Шлеме», но пока его не выиграли и, возможно, никогда не выиграют?

– Не знаю, поймут ли они, что я имею в виду, но я считаю, что для того, чтобы быть счастливым в долгосрочной перспективе, лучше прийти к таким выводам. В пятом сете [в финале US Open-2020] я проигрывал 3:5. Поэтому я запросто мог так и не выиграть «Шлем». Мне кажется, это не поменяло бы мое мнение.

Важнее всего выкладываться по полной в каждом матче. Получать удовольствие от процесса. Жизнь не должна зависеть от двух или трех розыгрышей. Если ты выкладываешься по полной, что еще можно от себя требовать?