Доминик Тим: «В последние четыре года я уделял много времени теме ментального здоровья. Оказалось, что мне помогает медитация»
«Тема ментального здоровья так или иначе была со мной все это время. Многих людей депрессия беспокоит на протяжении всей жизни. Со временем я стал делать все больше для того, чтобы обрести равновесие и противостоять этой проблеме. Но в то же время я считаю, что жизнь в туре с успехами и неудачами, адреналином, внутренней опустошенностью, путешествиями и джетлагом не очень-то способствует гармоничной жизни.
В последние четыре года я уделял теме ментального здоровья много времени. Оказалось, что мне помогает, например, медитация, и я много читал по теме в целом. Я понял, что должен меньше находиться в центре внимания – меньше, чем раньше, – потому что иногда оно становится слишком пристальным. Это помогает, потому что иначе может возникать чувство тревоги. С тех пор как я стал больше заботиться о себе, ситуация заметно улучшилась».
Также Тим рассказал о состоянии запястья, из-за травмы которого завершает карьеру.
«Сейчас мне не больно играть. Запястье болело только тогда, когда я снова начинал много тренироваться. Но чувствительность так и не вернулась полностью после повторной травмы. Я всегда мог дополнительно вкладываться в форхенд, а теперь уже нет».
Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья
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