Доминик Тим: «В последние четыре года я уделял много времени теме ментального здоровья. Оказалось, что мне помогает медитация»

Доминик Тим высказался о проблемах, которые возникли у него после US Open-2020.

«Тема ментального здоровья так или иначе была со мной все это время. Многих людей депрессия беспокоит на протяжении всей жизни. Со временем я стал делать все больше для того, чтобы обрести равновесие и противостоять этой проблеме. Но в то же время я считаю, что жизнь в туре с успехами и неудачами, адреналином, внутренней опустошенностью, путешествиями и джетлагом не очень-то способствует гармоничной жизни.

В последние четыре года я уделял теме ментального здоровья много времени. Оказалось, что мне помогает, например, медитация, и я много читал по теме в целом. Я понял, что должен меньше находиться в центре внимания – меньше, чем раньше, – потому что иногда оно становится слишком пристальным. Это помогает, потому что иначе может возникать чувство тревоги. С тех пор как я стал больше заботиться о себе, ситуация заметно улучшилась».

Также Тим рассказал о состоянии запястья, из-за травмы которого завершает карьеру.

«Сейчас мне не больно играть. Запястье болело только тогда, когда я снова начинал много тренироваться. Но чувствительность так и не вернулась полностью после повторной травмы. Я всегда мог дополнительно вкладываться в форхенд, а теперь уже нет».

Доминик Тим уходит из тенниса. Его сломали гонка за «Большим шлемом» и травма запястья