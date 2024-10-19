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Касаткина вышла в шестой финал в сезоне и станет девятой ракеткой мира

11-я ракетка мира Дарья Касаткина стала финалисткой турнира в Нинбо. Она прошла №14 Паулу Бадосу – 6:4, отказ.

Старт матча задержали из-за дождя, и уже после первого гейма игру опять прервали. После возвращения теннисисток на корт матч еще несколько раз останавливали из-за дождя.

Бадоса плохо себя почувствовала и после первого сета взяла медицинский перерыв. Ей померили давление, и в итоге она снялась.

Касаткина вышла в финал шестой раз в сезоне и 19-й раз в карьере. В 2024-м она выиграла титул в Истбурне.

В понедельник Касаткина вернется в топ-10, став девятой ракеткой мира.

Завтра она поборется с Миррой Андреевой или Каролиной Муховой.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoДарья Касаткина
logoПаула Бадоса
Ningbo Open
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