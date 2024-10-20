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Шаповалов об апелляции WADA по допинг-делу Синнера: «Оно должно было вмешаться сразу, а не мучить Синнера игрой в этих условиях»

Денис Шаповалов прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера.

«Все это просто нелепо. Лично к Яннику Синнеру это не имеет никакого отношения – это о том, что к игрокам относятся по-разному. Каждый случай они решают разными способами. Некоторых игроков, у которых находили загрязнение, отстраняли на годы, а с другими такого не происходит.

WADA должно было вмешаться сразу. [ITIA] должны были уведомить WADA после первого положительного допинг-теста. Почему они подключаются только сейчас? Они мучат Синнера, и ему приходится играть в этих условиях. Если люди, которые принимают решения, пришли к выводу, что он может играть, то это должно быть согласовано с WADA. И у WADA не должно быть права через несколько месяцев после сказать: «Нет, мы отменяем решение», – если перед этими у них была информация. Для игроков это просто непонятно».

WADA хочет дисквалифицировать Синнера минимум на год, но оставить в силе все его победы. Почему?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoдопинг
logoWADA
logoДенис Шаповалов
logoЯнник Синнер
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