Потапова завершила сезон: «Голеностоп подвел меня в не самый подходящий момент. Ничего серьезного, но рисковать было бы глупо»

Анастасия Потапова объявила, что завершила сезон.

«Мой сезон официально закончен. Это был потрясающий год, он меня многому научил. Кончено, хотелось бы закончить на более веселой ноте, но, к сожалению, мой голеностоп подвел меня в не самый подходящий момент... Ничего серьезного, но рисковать было глупо, учитывая тот факт, что ранее была проведена операция. Время для отдыха, восстановления сил и полной перезагрузки! 💆🏼‍♀️❤️🙏🏼» – написала Потапова.