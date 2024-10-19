Базель (ATP). Рублев начнет матчем с Боржесом, Рууд – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Серундоло
Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Базеле, который начнется 21 октября.
Андрей Рублев (1) сыграет с Нуну Боржесом, Каспер Рууд (2) – с Роберто Баутиста-Агутом.
Стефанос Циципас (3) встретится с Франсиско Серундоло, Хольгер Руне (4) – с Николасом Харри.
Стэн Вавринка (WC) поборется с Адрианом Маннарино.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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