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Базель (ATP). Рублев начнет матчем с Боржесом, Рууд – с Баутиста-Агутом, Циципас – с Серундоло

Прошла жеребьевка турнира ATP 500 в Базеле, который начнется 21 октября.

Андрей Рублев (1) сыграет с Нуну Боржесом, Каспер Рууд (2) – с Роберто Баутиста-Агутом.

Стефанос Циципас (3) встретится с Франсиско Серундоло, Хольгер Руне (4) – с Николасом Харри.

Стэн Вавринка (WC) поборется с Адрианом Маннарино.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoСтэн Вавринка
logoАдриан Маннарино
logoРоберто Баутиста-Агут
logoSwiss Indoors Basel
logoНиколас Харри
logoАндрей Рублев
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoФрансиско Серундоло
logoХольгер Руне
logoНуну Боржес
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