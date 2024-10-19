Тим о том, чем теннис похож на жизнь: «Нужно ценить сам путь, а бесконечно гнаться за целями бесполезно, потому что никто не знает, что случится в будущем»

Доминик Тим ответил, чему его научил теннис.

«На самом деле теннис очень похож на жизнь в целом. В матче, как и в жизни, много взлетов и падений и невозможно избежать ошибок. Ты учишься на этих ошибках. Если допустишь серьезную ошибку, то проиграешь матч, а в жизни можешь потерять работу или еще что-то.

Есть много аналогий, но для меня самое важное, что ни там, ни там нет простого прямого маршрута, и нужно ценить сам путь, а бесконечно гнаться за целями бесполезно, потому что все равно никто не знает, что случится в будущем».