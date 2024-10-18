Касаткина отыграла у Путинцевой подачу на матч и двойной матчбол и вышла в шестой полуфинал в сезоне
Дарья Касаткина в четвертьфинале в Нинбо обыграла Юлию Путинцеву – 6:4, 1:3, 7:6(6).
В решающем сете она трижды отыграла брейк (уступала 0:2, 2:4 и 4:5), а также ушла с двойного матчбола на тай-брейке.
Россиянка одержала 23-ю победу в сезоне на уровне WTA 500. Это лучший результат в туре с 2015 года.
Для Касаткиной это будет шестой полуфинал в сезоне. За место в финале она поборется с Паулой Бадосой или Беатрис Хаддад Майя.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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