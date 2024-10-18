Антверпен (ATP). 1/4 финала. Де Минаур сыграет с Гастоном, Циципас – с Лехечкой

Алекс де Минаур сыграет с Юго Гастоном в 1/4 финала в Антверпене.

Сетка здесь. European Open Антверпен, Бельгия 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Крытые корты, хард Четвертьфинал