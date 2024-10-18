Алматы (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Жукаевым, Серундоло – с Шевченко

Карен Хачанов поборется с Бейбитом Жукаевым в 1/4 финала в Алматы.

Сетка здесь. Almaty Open Алматы, Казахстан 14 – 21 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 036 700 долларов Крытые корты, хард Четвертьфинал