Рууд о турнирах в Саудовской Аравии: «Люди скажут, что это спортвошинг, которым пытаются скрыть то, что происходит на самом деле. Но нужно с чего-то начинать изменения»

Каспер Рууд высказался о турнирах в Саудовской Аравии.

«У меня не было предложения от «Шлема шести королей», но раньше я получал предложения и решил не ездить. Безусловно, у этой страны спорная репутация, но есть и другие такие страны, где мы играем.

Конечно, можно обсуждать Китай и права человека там, но мы ездим туда каждый год. Было много разговоров о Шуай Пэн и о том, что с ней произошло. Я к тому, что если подчеркивать, что Саудовская Аравия – спорная страна, то следует упомянуть и другие страны, о которых мы не говорим.

Конечно, [у Саудовской Аравии] много денег, и я знаю, что мои слова, скорее всего, расценят как спортвошинг (использование спорта для улучшение репутации – Спортс), но мне кажется, что их новый лидер Мухаммед ибн Салман намерен что-то предпринимать, особенно в спорте. Он хочет изменить страну и, возможно, сделать ее чуть более вестернизированной. Если туда будут ездить спортсмены, кто знает, возможно, это приведет к переменам.

Я понимаю, что могу показаться очень наивным, и люди скажут, что это спортвошинг, которым пытаются скрыть то, что происходит на самом деле. Но нужно с чего-то начинать, иначе вряд ли когда-нибудь произойдут изменения. Со спорта начали и другие страны Ближнего Востока, например Дубай и Абу-Даби [в ОАЭ]. В какой-то степени это касается и Дохи в Катаре.

Посмотрим. Я уверен, что в будущем их влияние будет возрастать, и в туре ходит много слухов о том, появится ли еще один «Мастерс» в Саудовской Аравии. Пока что я решил туда не ездить, но, на мой взгляд, неизбежно, что в дальнейшем они будут играть значительную роль в теннисе, и они уже проводят молодежный итоговый турнир. Посмотрим, что принесет будущее».