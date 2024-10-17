Медведев о состоянии плеча: «На следующий день после матча с Синнером в Шанхае я сделал все тесты. В итоге все нормально, просто оно устало»

Даниил Медведев оценил состояние плеча после матча в Саудовской Аравии.

Плечо болело на прошлой неделе на «Мастерсе» в Шанхае.

– Как твое плечо, как ты себя чувствуешь? Как будешь дальше действовать, играть? Потому что ты давно не был дома, во-первых; во-вторых, наверное, соскучился по семье; в-третьих, очень сложный сезон, и нужно, наверное, пощадить себя.

– Сезон-то сложный, но если ты хочешь играть «Мастерсы», даже вот я только говорю про «Мастерсы», «Большие шлемы», Турин, Олимпиада, естественно, была, то все равно получается все подряд. А если ты еще добавляешь какие-то 250, 500, то это вообще просто нон-стопом.

Поэтому я заявлен в Вену, но я сначала поеду домой, посмотрю, как я себя чувствую, потому что плечо... В итоге там все нормально, на следующий день после матча с Янником в Шанхае я, естественно, сделал все тесты, МРТ и так далее. И там, в принципе, ничего нет, просто оно устало. Бывает такое, нестрашно.

На самом деле, было обидно, потому что, знай я это перед матчем с Янником, я бы в Шанхае играл во всю силу. Мы все умеем играть через боль, если мы знаем, что от этого не будет хуже. Соответственно, здесь, мне оно вообще не мешало, я подавал со всей силы, я не знаю, здесь есть радар или нет, но сильнее подавать я не могу, поэтому с плечом все нормально, и оно пройдет.

Но, опять же, оно устало, то есть посмотрим, что я буду делать с Веной, а Париж – Берси и Турин в любом случае надо играть, поэтому даже если ты не играешь Вену, это дней пять дома и на следующий турнир, – сказал Медведев в интервью «Больше!».