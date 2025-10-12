Вашеро заработал за титул в Шанхае $1,124 млн – в 2 раза больше, чем за всю карьеру
204-я ракетка мира Валентин Вашеро получит за титул в Шанхае $1,124 млн долларов.
В финале «Мастерса» он обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша – 4:6, 6:3, 6:3.
Монегаск заработал за этот турнир 1,124 млн долларов. Ранее все призовые 26-летнего Вашеро составляли около 594 тысяч долларов.
За карьеру он выиграл четыре «Челленджера». На уровне основного тура до «Мастерса» в Шанхае он провел шесть одиночных турниров и только на одном из них смог выиграть матч.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
