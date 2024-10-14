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Даниил Медведев: «С прошлого US Open сильно болело плечо. Примерно после Рима смог заново тренировать подачу и считаю, что она стала намного лучше»

Даниил Медведев рассказал о проблемах с плечом, которые начались в прошлом году.

– В Индиан-Уэллс ты рассказывал, что у тебя были проблемы с плечом, и это какие-то хронические истории. Как у тебя дела сейчас с плечом? Реально ли это влияет на подачу сейчас? И как ты в принципе оцениваешь свою подачу? Ты можешь ее менять сейчас?

– Значит, по порядку. Плечо, локоть у всех теннисистов болят чуть больше, чуть меньше. Начиная с US Open прошлого года, особенно после US Open, до какого-то момента в этом году оно болело сильно, и я не мог нормально тренировать подачу, и иногда это сказывалось на матчах, иногда не сказывалось. Потом наступил момент, примерно после Рима, когда я смог заново тренировать подачу, и, в принципе, я считаю, что она стала намного лучше, чем была до этого в этом году.

Сейчас, в принципе, проблем с плечом нет, оно иногда чуть болит, иногда нет, но это нормально совершенно, оно не болит так, как раньше.

А насчет подачи, да, с тренером иногда [обсуждаем], нужно ли сейчас что-то менять или продолжать делать так же, просто улучшать. И перед Пекином как раз таки, перед Кубком Лэйвера мы кое-что поменяли чуть-чуть, минимально, не буду вдаваться в детали. И, если честно, по-моему, подача стала намного лучше.

Будем надеяться, что это так. И опять же, я говорю, если смотреть конкретно на цифры, я думаю, что моя подача не хуже, чем в 2019-м, 2020-м, 2021-м. То же самое на приеме. Я уверен, что я брейкую сейчас больше, чем раньше. Потому что, если ты не подаешь в линию, мяч останавливается и очень легко принимается, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Больше!»
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