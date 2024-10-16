«Шлем шести королей». Синнер в полуфинале сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Надалем
Определились пары полуфиналистов «Шлема шести королей».
В первом полуфинале Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Затем Карлос Алькарас встретится с Рафаэлем Надалем, который завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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