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«Шлем шести королей». Синнер в полуфинале сыграет с Джоковичем, Алькарас – с Надалем

Определились пары полуфиналистов «Шлема шести королей».

В первом полуфинале Янник Синнер сыграет с Новаком Джоковичем. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Затем Карлос Алькарас встретится с Рафаэлем Надалем, который завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.

Смотрите все матчи турнира в Саудовской Аравии на Кинопоиске

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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