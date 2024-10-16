  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль об Алькарасе и Синнере: «Пусть они создают свои собственные противостояния. Им не нужны сравнения с нами»
0

Надаль об Алькарасе и Синнере: «Пусть они создают свои собственные противостояния. Им не нужны сравнения с нами»

Рафаэль Надаль высказался о результатах Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– Среди молодежи обострилась конкуренция – появились Алькарас и Синнер. Насколько вам интересно наблюдать за новым поколением звезд? 

– Они отлично выступают. Они очень молоды, но уже достигают огромных успехов – выигрывают «Большие шлемы», «Мастерсы». Прекрасная статистика. Прежде всего именно Карлос и Янник делают что-то особенное в столь молодом возрасте. Я желаю им всего самого наилучшего, расти во всех направлениях. Они уже большие звезды, и я уверен, что если они смогут избежать травм, то построят великолепную карьеру.

– В вашей карьере было много серьезных соперничеств. Видите ли вы потенциал соперничества между Янником и Карлосом?

– Надо подождать. Но, конечно, в этом году оба взяли по два «Больших шлема», стали №1 и №2 в мире. Они создают свою собственную историю. Думаю, сейчас не время сопоставлять эпохи, ведь Новак по-прежнему в деле. Мы с Роджером уходим, но карьера любого спортсмена рано или поздно заканчивается (улыбается). Теперь приходит новое поколение. Пусть они создают свои собственные противостояния и свою собственную историю. Им не нужны сравнения с нами. А в конце их карьер мы сравним их достижения с нашими.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoРафаэль Надаль
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Антверпен (ATP). Де Минаур сыграет с Карбаллес-Баэной, Оже-Альяссим – с Фучовичем, Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал
сегодня, 12:10
Стокгольм (ATP). Вавринка играет с Накашимой, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
5сегодня, 11:50Live
Нинбо (WTA). Мирра Андреева играет с Корпач, Бадоса встретится с Сиюй Ван, Касаткина, Путинцева вышли в четвертьфинал
15сегодня, 11:40Live
Сегодня день рождения Наоми Осаки
сегодня, 11:28
Алматы (ATP). Карацев сыграет с Шевченко, Табило, Серундоло вышли в 1/4 финала, Чорич выбыл
2сегодня, 10:45
Хачанов и Бублик, Фриц и Шелтон сыграют в паре в Париже
сегодня, 10:43
Фриц и Корда снялись с турнира в Вене
сегодня, 09:52
«Шлем» шести королей». 1/4 финала. Медведев сыграет с Синнером, Руне – с Алькарасом
17сегодня, 09:25
Имер – судье после спорного момента на матчболе Харри: «Если он коснулся сетки, у тебя будут проблемы»
4сегодня, 08:46
Циньвэнь Чжэн снялась с турнира в Нинбо
1сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
20сегодня, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
71сегодня, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06