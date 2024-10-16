Надаль об Алькарасе и Синнере: «Пусть они создают свои собственные противостояния. Им не нужны сравнения с нами»

Рафаэль Надаль высказался о результатах Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

– Среди молодежи обострилась конкуренция – появились Алькарас и Синнер. Насколько вам интересно наблюдать за новым поколением звезд?

– Они отлично выступают. Они очень молоды, но уже достигают огромных успехов – выигрывают «Большие шлемы», «Мастерсы». Прекрасная статистика. Прежде всего именно Карлос и Янник делают что-то особенное в столь молодом возрасте. Я желаю им всего самого наилучшего, расти во всех направлениях. Они уже большие звезды, и я уверен, что если они смогут избежать травм, то построят великолепную карьеру.

– В вашей карьере было много серьезных соперничеств. Видите ли вы потенциал соперничества между Янником и Карлосом?

– Надо подождать. Но, конечно, в этом году оба взяли по два «Больших шлема», стали №1 и №2 в мире. Они создают свою собственную историю. Думаю, сейчас не время сопоставлять эпохи, ведь Новак по-прежнему в деле. Мы с Роджером уходим, но карьера любого спортсмена рано или поздно заканчивается (улыбается) . Теперь приходит новое поколение. Пусть они создают свои собственные противостояния и свою собственную историю. Им не нужны сравнения с нами. А в конце их карьер мы сравним их достижения с нашими.