Борис Беккер: «Синнер и Алькарас – будущие Джокович и Федерер»

Борис Беккер сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса с Большой тройкой.

«В последнее время я смотрел много матчей Янника, он действительно в форме. Начиная с US Open он показывает свой лучший теннис. Он похож на Ноле. Стилем, и особенно – стабильностью. Он никогда не опускается ниже определенной планки и всегда играет в теннис высочайшего уровня. Он бьет с высокой скоростью и давит на соперников с задней линии. Когда Ноле был помладше, даже пару лет назад, он мог доминировать в розыгрышах на задней линии из-за техники, работы ног и скорости.

Можно назвать Синнера и Алькараса будущими Джоковичем и Федерером, хотя надо учитывать масштаб. Роджер и Ноле сотворили историю этого спорта, как и Рафа Надаль.

Стиль игры Алькараса с точки зрения красоты больше похож на швейцарца, несмотря на то, что его кумиром всегда был Надаль. С чисто стилистической точки зрения, испанца можно сравнить с Федерером, а итальянца – с Джоковичем».