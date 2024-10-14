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Ватутин вышел в основную сетку в Антверпене

31-летний Алексей Ватутин прошел квалификацию турнира ATP 250 в Антверпене.

В первом круге он обыграл Янника Ганфманна (1) со счетом 6:4, 6:2, во втором – Мануэля Гинара (8) со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Его соперник по первому кругу основной сетки определится позднее.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoАлексей Ватутин
logoEuropean Open
logoЯнник Ганфманн
Мануэль Гинар
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