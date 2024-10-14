Хромачева после победы в Ухане в паре с Данилиной: «Мы не думали о попадании на итоговый, но если будем первыми запасными, то поедем»
Вчера она вместе с Анной Данилиной выиграла турнир WTA 1000 в Ухане.
«Мы точно не думали о попадании на итоговый, потому что для этого были должны побеждать каждую неделю. Нацеливались идти день за днем.
Анна предложила играть вместе еще в Австралии. У нее были разные напарницы, у меня тоже были договоренности. Но потом мы сыграли [и взяли титул] на турнире WTA 125 в Италии. Тогда и договорились: «Окей, давай попробуем доиграть до конца года и посмотрим на результат». И вот мы здесь. У меня нет слов, не знаю, что сказать.
В Нинбо мы проведем последний турнир. Если станем первыми запасными на итоговый, то точно поедем».
Сейчас Хромачева и Данилина занимают 11-е место в чемпионской гонке. В случае победы на «пятисотнике» в Нинбо они могут попасть в финальную восьмерку.
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