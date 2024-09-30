«Браво, WTA». Хромачева раскритиковала тур за отношение к парницам
В первом круге турнира WTA 1000 в Пекине россиянка вместе с Анной Данилиной уступила Пауле Бадосе и Каролине Муховой.
«Браво, WTA...
Мы проиграли одиночницам на парном турнире в Пекине. И во втором круге они снимаются, потому что им плевать на пару. Но при этом они продолжают играть одиночку на этой неделе. Это просто безумие – занимать место других пар, которые могли попасть в сетку и полноценно выступить.
В этом году подобное происходило со мной дважды: пара выигрывала в первом круге и снималась. Уважения к парным игрокам нет – как и к людям, которые заявляются на турнир в надежде попасть в сетку. Прекрасное правило [о том, что игроки могут заявляться в пару по одиночному рейтингу]. А турнир теряет один матч в расписании.
Уважение в женском туре? Нет, не слышала о его существовании. БЕЗУМИЕ», – написала Хромачева в сторис инстаграма.
Отметим, что Хромачева занимает 28-ю строчку в парном рейтинге WTA.
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