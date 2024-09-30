«Браво, WTA». Хромачева раскритиковала тур за отношение к парницам

Ирина Хромачева раскритиковала WTA-тур за отношение к игрокам парного разряда.

В первом круге турнира WTA 1000 в Пекине россиянка вместе с Анной Данилиной уступила Пауле Бадосе и Каролине Муховой.

«Браво, WTA...

Мы проиграли одиночницам на парном турнире в Пекине. И во втором круге они снимаются, потому что им плевать на пару. Но при этом они продолжают играть одиночку на этой неделе. Это просто безумие – занимать место других пар, которые могли попасть в сетку и полноценно выступить.

В этом году подобное происходило со мной дважды: пара выигрывала в первом круге и снималась. Уважения к парным игрокам нет – как и к людям, которые заявляются на турнир в надежде попасть в сетку. Прекрасное правило [о том, что игроки могут заявляться в пару по одиночному рейтингу]. А турнир теряет один матч в расписании.

Уважение в женском туре? Нет, не слышала о его существовании. БЕЗУМИЕ», – написала Хромачева в сторис инстаграма.

Отметим, что Хромачева занимает 28-ю строчку в парном рейтинге WTA.