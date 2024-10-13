Хромачева и Данилина выиграли первый парный титул «тысячника»

Ирина Хромачева и Арина Данилина выиграли парный турнир WTA 1000 в Ухане. В финале они победили Джессику Пегулу и Эйшу Мухаммед со счетом 6:3, 7:6(6).

Это их четвертый совместный титул в сезоне. Для Хромачевой он стал восьмым парным титулом в карьере, для Данилиной – девятым.