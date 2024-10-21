Синнер сравнялся с Виландером по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Янник Синнер проводит 20-ю неделю на первой строчке рейтинга.
23-летний итальянец сравнялся по количеству недель с Матсом Виландером. Это 17-й результат в истории.
На 16-й строчке Карлос Алькарас, который был первым на протяжении 36 недель.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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