Синнер сравнялся с Виландером по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Янник Синнер проводит 20-ю неделю на первой строчке рейтинга.

23-летний итальянец сравнялся по количеству недель с Матсом Виландером . Это 17-й результат в истории.

На 16-й строчке Карлос Алькарас , который был первым на протяжении 36 недель.