Осака (WTA). Эрика Андреева встретится с Парри, Кудерметова – с Богдан, Андрееску – с Миннен
Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Осаке.
Эрика Андреева в первом круге сыграет с Диан Парри, Вероника Кудерметова поборется с Аной Богдан.
Экс-четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску (WC) начнет турнир матчем против Грет Миннен.
Первая сеяная Магдалена Фрех сыграет с Камилой Осорио.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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