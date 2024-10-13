Джокович – Федереру после поражения в финале в Шанхае: «Я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление»
Новак Джокович обратился к Роджеру Федереру после поражения в финале в Шанхае.
«Поздравляю Янника. Он был просто слишком хорош сегодня, слишком силен. У тебя потрясающий сезон. Поздравляю и команду Янника. Вижу пару знакомых лиц (смеется). Это отличная команда. Молодцы, ребята. Очень рад за вас, вы этого заслуживаете.
Рад тебя видеть, Роджер. Я не привык, что ты сидишь на трибунах. Я бы хотел, чтобы ты был на корте и играл с нами. Наверное, я впервые играл перед тобой и чувствовал дополнительное давление (улыбается). Но это замечательно. Спасибо, что пришел, спасибо, Карлос [Алькарас] и Хуан Карлос [Ферреро]».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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