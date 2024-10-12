Соболенко о 21 двойной ошибке Гауфф: «Играла с мыслью: «Подруга, я тебя понимаю как никто»

Арина Соболенко ответила, как реагировала на двойные ошибки Коко Гауфф.

Она обыграла американку в полуфинале в Ухане – 1:6, 6:4, 6:4.

Соболенко допустила в матче две двойных ошибки, а Гауфф – 21, в том числе по девять во втором и третьем сете.

«Я играла с мыслью: «Подруга, я тебя понимаю как никто».

Я знаю, через что она проходит. Это очень трудно. Она уже одна из лучших теннисисток, но я уверена, что если она сможет преодолеть эти проблемы с подачей, то станет одной из величайших.

Что чувствуешь в такой момент? В какой-то момент во втором сете, когда она несколько раз подряд делала брейк, я такая: «Ладно, у меня еще есть шансы на ее подаче». Я старалась как можно сильнее на нее давить, чтобы еще больше выбить ее из колеи.

Сначала я ничего не могла сделать, не чувствовала мяч. Я такая: «Да будь что будет». В каком-то смысле я смирилась, что уже проиграла матч. Я подумала: «Ладно, пускай. Если она даст мне шансы, я сделаю все возможное. Если нет, то ладно, полечу домой, немного отдохну и буду готовиться к итоговому турниру».

Но я рада, что мне удалось переломить ход матча».