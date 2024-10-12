Синнер о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Это произошло во время турнира, так что сейчас я об этом даже не думаю»

Янник Синнер прокомментировал выход в финал в Шанхае.

Он обыграл Томаша Махача – 6:4, 7:5.

– Что вы должны были сделать, чтобы он не повторил результат вчерашнего матча с Алькарасом?

– Мы все видели, насколько он талантливый и мощный игрок. Я должен был быть очень внимателен на каждой подаче. Он принимает очень агрессивно и очень быстро. Я старался не терять концентрацию, играть каждое очко с максимальной интенсивностью. Я очень рад снова оказаться в финале.

– Это ваш третий финал на «Мастерсах» в этом году. Вы показывали превосходный теннис, но где вы чувствовали себя лучше всего: в Майами, Цинциннати или Шанхае?

– Трудно сказать. В Майами я очень хорошо играл. Условия на той неделе и чувство мяча позволяли чувствовать себя прекрасно.

В Цинциннати все немного иначе. Там обычно очень ветрено, поэтому сложно играть. Там было непросто психологически, на этой неделе тоже. Я просто старался сохранять спокойствие. Все дни разные, я очень жду финала. Стараюсь как можно лучше играть каждый матч и находить решения. Завтра попробую сделать то же самое и надеюсь, что будет хороший матч.

– Вы обеспечили себе первую строчку по итогам года. Что это для вас значит?

– Это потрясающе. В детстве мечтаешь стать №1, а занимать эту строчку по итогам года – совсем другое, особенное чувство. Но это произошло во время турнира, так что сейчас я об этом даже не думаю. Завтра важный день, финал. Но это очень много для меня значит. Я бы не смог добиться этого без близких людей, без семьи и друзей. Большое спасибо моей команде.