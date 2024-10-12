Синнер вышел в финал на двух «Мастерсах» подряд
Первая ракетка мира Янник Синнер победил Томаша Махача в полуфинале в Шанхае – 6:4, 7:5.
Он третий лидер рейтинга, который дошел до финала в Шанхае. В 2015-м это сделал Новак Джокович (победил Жо-Вильфреда Тсонга), в 2017-м – Рафаэль Надаль (проиграл Роджеру Федереру).
Синнер первым после Медведева в 2023-м вышел в финал на двух «Мастерсах» подряд (у россиянина были Индиан-Уэллс и Майами).
Синнер выиграл 64-й матч в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в прошлом году.
Он вышел в финал «Мастерса» третий раз в 2024-м (титулы в Майами и Цинциннати) и шестой раз в карьере.
В этом году итальянец ни разу не проигрывал соперникам из-за пределов топ-20.
Опубликовала: Любовь Энина
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