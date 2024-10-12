Алматы (ATP). Сафиуллин сыграет с Маннарино, Хачанов начнет со второго круга
Прошла жеребьевка турнира в Алматы, который начнется 14 октября.
Фрэнсис Тиафу (1), Алехандро Табило (2), Карен Хачанов (3) и Франсиско Серундоло (4) начнут со второго круга.
Роман Сафиуллин поборется с Адрианом Маннарино (8).
Фабио Фоньини встретится с Отто Виртаненом.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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