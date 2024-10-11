Гауфф вышла во второй полуфинал «тысячника» подряд

Коко Гауфф обыграла Магду Линетт в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане – 6:0, 6:4.

Этот полуфинал стал для Гауфф 24-м карьере и вторым подряд – на прошлой неделе американка выиграла «тысячник» в Пекине.

За выход в финал она поборется с Ариной Соболенко или Магдаленой Фрех .