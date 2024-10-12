Медведев о Надале: «В детстве я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд»

Даниил Медведев высказался о Рафаэле Надале в специальном видео ATP .

«Появился Рафа, и все начали ходить в безрукавках и подражать его форхенду. И всех тренеров это бесило. Они пытались объяснить нам, что Рафа бьет невероятно, но это не значит, что у нас получится так же. Мне кажется, я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд.

Первый гейм, последний гейм, он проигрывает, выигрывает, но он всегда находит в себе энергию, чтобы быть готовым к следующему розыгрышу, неважно, счет 40:0 или 0:40. И это поражает, потому что мало кто на такое способен».