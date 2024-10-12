Медведев о Надале: «В детстве я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд»
Даниил Медведев высказался о Рафаэле Надале в специальном видео ATP .
«Появился Рафа, и все начали ходить в безрукавках и подражать его форхенду. И всех тренеров это бесило. Они пытались объяснить нам, что Рафа бьет невероятно, но это не значит, что у нас получится так же. Мне кажется, я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд.
Первый гейм, последний гейм, он проигрывает, выигрывает, но он всегда находит в себе энергию, чтобы быть готовым к следующему розыгрышу, неважно, счет 40:0 или 0:40. И это поражает, потому что мало кто на такое способен».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
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