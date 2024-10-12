Рублев о Надале: «Когда я был маленьким, я сходил по нему с ума. Здорово, когда в детстве ты хочешь кого-то поддерживать»
Андрей Рублев поделился воспоминаниями о Рафаэле Надале в специальном видео ATP .
«Когда я был маленьким, я сходил по нему с ума. Я должен был смотреть каждый матч с ракеткой в руках и в форме Nike.
Здорово, когда в детстве ты хочешь кого-то поддерживать, надеваешь форму, берешь ракетку, думая, что это поможет ему выиграть матч. Ты начинаешь иначе воспринимать спорт. Он был моим кумиром. Это были приятные моменты, я их отчетливо помню».
«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости