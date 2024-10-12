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Рублев о Надале: «Когда я был маленьким, я сходил по нему с ума. Здорово, когда в детстве ты хочешь кого-то поддерживать»

Андрей Рублев поделился воспоминаниями о Рафаэле Надале в специальном видео ATP .

«Когда я был маленьким, я сходил по нему с ума. Я должен был смотреть каждый матч с ракеткой в руках и в форме Nike.

Здорово, когда в детстве ты хочешь кого-то поддерживать, надеваешь форму, берешь ракетку, думая, что это поможет ему выиграть матч. Ты начинаешь иначе воспринимать спорт. Он был моим кумиром. Это были приятные моменты, я их отчетливо помню».

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoАндрей Рублев
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