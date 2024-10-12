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Арина Соболенко: «Когда я не на турнирах, я не смотрю теннис, потому что хочу перезагрузиться»

Арина Соболенко ответила, ищет ли вдохновение в игре других теннисисток.

– Вы говорили о том, что открыты новому. Вы часто смотрите теннис, себя или других людей в туре, чтобы выработать тактику, вдохновиться?

– Мы с командой открыто общаемся. Мы много обсуждаем теннис: в чем нужно прибавить, какая тактика сработает на конкретном покрытии. Мы много разговариваем.

Смотрю ли я теннис? Когда я на турнире, если его показывают по телевизору, то да, он всегда включен. Я смотрю. Что-то меня вдохновляет. Я вижу удар и думаю: «Окей, нужно его попробовать, посмотрим, смогу ли я использовать его в матче». Я задумываюсь, поможет ли мне этот удар, впишется ли он в мою игру.

Да, иногда меня вдохновляют другие игроки.

Когда я не на турнирах, я не смотрю теннис, потому что хочу перезагрузиться и забыть о теннисе, сосредоточиться на другом.

Когда я на турнире, всегда включен Tennis Channel. Давайте будем честны. Я не буду увиливать, мол, я не смотрю теннис. Конечно, смотрю (улыбается).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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