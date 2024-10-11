Соболенко выиграла 15-й матч подряд в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале в Ухане обыграла Магдалену Фрех – 6:2, 6:2.

Соболенко вышла в четвертый полуфинал WTA 1000 в сезоне (финал в Мадриде и Риме, титул в Цинциннати) и 15-й карьере.

Также белоруска выиграла 15-й матч подряд в Ухане. Только у Серены Уильямс больше побед подряд в одном городе, принимающем турнир WTA 1000. Американка выигрывала 21 матч подряд в Риме, 20 – в Майами и 19 – в Мадриде.

Кроме того, Соболенко стала второй теннисисткой после Эшли Барти , добиравшейся до 1/2 на всех своих первых трех выступлениях в Ухане.