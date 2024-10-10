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Соболенко о том, что повесила баранку Путинцевой: «Думаю, мы все еще дружим. Нужно разделять теннис и общение вне корта»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Юлией Путинцевой в Ухане.

Белоруска выиграла 1:6, 6:4, 6:0, взяв в концовке матче девять геймов подряд.

– Расскажите о гейме при счете 3:4. Показалось, что он был очень важен. После этого вы не проиграли не гейма.

– Я не очень хорошо играла, не очень хорошо себя вела. Все шло не плану.

В том игре гейме я старалась упокоиться и напомнить себе, что нужно бороться дальше. Нужно работать, бегать, выстраивать розыгрыш, а потом в подходящий момент атаковать, но не торопиться. Я все время прокручивала эти мысли.

Наверное, мне помогло, что я немного успокоилась и поговорила сама с собой. После этого гейма как будто все сошлось. Прием улучшился, движение – тоже. Я стала принимать гораздо более эффективные решения. Мне кажется, это был переломный момент матча.

Я очень рада, что не сдалась.

– Мы знаем, что вы с Юлией дружите. Как вы относитесь к матчам против подруг?

– Да, мы дружим. Тяжело играть против подруг. Тем более мы обе очень эмоциональны. Сегодня у нас были эмоциональные американские горки. Но, думаю, мы все еще дружим, и это хорошо (улыбается).

Нужно разделять теннис и общение с подругами-теннисистками вне корта. Мы соперницы на корте, мы боремся, возможно, ведем себя не самым лучшим образом, но мы все понимаем. Мы не смешиваем теннис и жизнь вне корта. Это очень важно.

– Должно быть, она очень вами дорожит, если вы обыграли ее 6:0, но вы все равно... [останетесь подругами].

– Наверное, она не позовет меня на свой потрясающий ужин. Она очень вкусно готовит. Наверное, она больше не будет меня кормить. Или позовет и отравит мою еду. Посмотрим. Надеюсь, что нет (улыбается).

– У нее есть фирменное блюдо?

– Да, в прошлый раз, она, кажется, делала итальянскую пасту карбонара. Было очень вкусно. Я такая: «Хочу добавки». Было так вкусно.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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logoЮлия Путинцева
logoWuhan Open
logoАрина Соболенко
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