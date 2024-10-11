Джокович о победе над Меньшиком: «Хочу показать, что я заряжен на борьбу с молодыми игроками и могу выдерживать длинные матчи»

Новак Джокович прокомментировал победу над Якубом Меньшиком в Шанхае.

Он обыграл чеха 6:7(4), 6:1, 6:4 и второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса».

– Это больше чем рядовой успех, потому что у меня не так много возможностей. Я избирательно подхожу к расписанию, и в этом году не показывал свой лучший уровень тенниса за исключением «Уимблдона» и Олимпиады.

Китай всегда был для меня счастливым местом, где я всю карьеру играл на своем лучшем уровне. Так что такие матчи с тинейджерами серьезно меня мотивируют и толкают вперед (смеется) . Хочу показать, что я заряжен на борьбу с молодыми игроками и могу выдерживать длинные матчи. Так что я очень рад, что победил в такой сложной встрече.

– Все в порядке с вашим левым коленом?

– Да, если честно, были странные ощущения в нескольких розыгрышах. Надеюсь, когда остыну после матча, не выявится ничего серьезного. У меня и так проблемы с другим коленом, так что это было бы не здорово. Да, посмотрим, что будет завтра/