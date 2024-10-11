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Фоньини об уходе Надаля из тенниса: «Чувствую, что мне одновременно повезло и не повезло🤣»

Фабио Фоньини обратился к Рафаэлю Надалю, который объявил, что завершит карьеру в этом году.

«Пришло время прощаться. Мне одновременно сложно и легко благодарить тебя за все, что ты сделал для нашего любимого спорта.

Чувствую, что мне одновременно повезло и не повезло🤣, потому что однажды я смогу сказать, что почти всю карьеру провел с легендой, другом вне корта и соперником на нем.

У нас было много упорных матчей, и я каждый раз я был рад выйти на корт против тебя; всегда учился бороться даже в неоптимальных условиях. Самое большое спасибо, что несколько раз (четыре – Спортс’‘) позволил мне выиграть... Желаю тебе всего самого наилучшего, феномен. Обнимаю всю твою семью».

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем 

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Фоньини
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoФабио Фоньини
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