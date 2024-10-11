Фриц пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц обыграл №66 Давида Гоффена в четвертьфинале в Шанхае – 6:3, 6:4.

Фриц вышел в 1/2 «Мастерса» впервые с апрельского турнира в Мадриде. В целом для него это будет пятый полуфинал такого уровня.

По итогам недели Фриц обойдет Андрея Рублева и станет шестым в рейтинге ATP.

За место в финале он сыграет с Новаком Джоковичем или Якубом Меньшиком .