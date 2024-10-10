Арина Соболенко: «Смотрела видео Надаля со слезами на глазах»
Арина Соболенко отреагировала на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру. Его последним турниром станет ноябрьский финал Кубка Дэвиса.
«Я посмотрела видео перед матчем. Оно очень эмоциональное. Я не плакала, но смотрела со слезами на глазах.
Он добился невероятных результатов в этом спорте. Он вдохновляет всех нас, следующее поколение, нынешних игроков. Он легенда.
Он сказал, что у всего есть начало и конец. Однажды мы все к этому придем. Я очень рада, что он столько достиг. Он вдохновляет всех. Он трудяга.
Он точно очень любит этот спорт. Это круто. Да, он меня вдохновлял. Он невероятный человек, и я желаю ему всего наилучшего на новом этапе жизни».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Соболенко
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