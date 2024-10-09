Джокович о предупреждениях за затяжку времени: «Четыре года игрокам не приносили полотенца. Болдети стараются изо всех сил, но они не обучены»
Новак Джокович в матче с Романом Сафиуллиным обратился к судье на вышке по поводу таймера, отсчитывающего время на подачу.
«Я понимаю, что это не в вашей власти. Но то, что поменяли правила, – удивительно. Четыре года игрокам не приносили полотенца. Болдети стараются изо всех сил, но они не обучены. Правила изменили без какого-либо уведомления. Честно говоря, это невероятно.
Ребята, я понимаю, что вы хотите ускорить темп матча. Но в то же время о таких изменениях мы хотим знать до начала сезона. Нельзя все переворачивать в середине сезона», – сказал серб.
Напомним, что с июля на турнирах ATP болдети снова начали приносить игрокам полотенца. В период пандемии на всех турнирах появились специальные ящики для полотенец. Игроки брали и относили их сами.
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