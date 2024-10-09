Джокович о предупреждениях за затяжку времени: «Четыре года игрокам не приносили полотенца. Болдети стараются изо всех сил, но они не обучены»

Новак Джокович в матче с Романом Сафиуллиным обратился к судье на вышке по поводу таймера, отсчитывающего время на подачу.

«Я понимаю, что это не в вашей власти. Но то, что поменяли правила, – удивительно. Четыре года игрокам не приносили полотенца. Болдети стараются изо всех сил, но они не обучены. Правила изменили без какого-либо уведомления. Честно говоря, это невероятно.

Ребята, я понимаю, что вы хотите ускорить темп матча. Но в то же время о таких изменениях мы хотим знать до начала сезона. Нельзя все переворачивать в середине сезона», – сказал серб.

Напомним, что с июля на турнирах ATP болдети снова начали приносить игрокам полотенца. В период пандемии на всех турнирах появились специальные ящики для полотенец. Игроки брали и относили их сами.