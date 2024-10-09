Алькарас – четвертый по проценту побед на «Мастерсах». Его опережает только Большая тройка
Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае вышел на четвертое место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 76,5. Испанец победил в 62 матчах и уступил в 19.
Впереди Алькараса лишь Большая тройка:
Роджер Федерер – 77,9% (381:108).
Рафаэль Надаль – 82% (410:90).
Новак Джокович – 82,02% (406:89).
В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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