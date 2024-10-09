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Алькарас – четвертый по проценту побед на «Мастерсах». Его опережает только Большая тройка

Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае вышел на четвертое место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 76,5. Испанец победил в 62 матчах и уступил в 19.

Впереди Алькараса лишь Большая тройка: 

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах».

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoКарлос Алькарас
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