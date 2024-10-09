Алькарас – четвертый по проценту побед на «Мастерсах». Его опережает только Большая тройка

Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае вышел на четвертое место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 76,5. Испанец победил в 62 матчах и уступил в 19.

Впереди Алькараса лишь Большая тройка:

В статистике учитывались игроки, которые провели минимум 10 матчей на «Мастерсах».