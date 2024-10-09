Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне
Вторая ракетка мира Арина Соболенко во втором круге в Ухане обыграла Катерину Синякову – 6:4, 6:4.
Для белоруски эта победа стала 50-й в сезоне-2024. Ранее этот рубеж преодолела только Ига Швентек (59).
Соболенко первой после Марии Шараповой в Штутгарте (с 2012-го по 2014-й) выиграла первые 13 матчей на одном турнире WTA.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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