Соболенко выиграла 50-й матч в сезоне

Вторая ракетка мира Арина Соболенко во втором круге в Ухане обыграла Катерину Синякову – 6:4, 6:4.

Для белоруски эта победа стала 50-й в сезоне-2024. Ранее этот рубеж преодолела только Ига Швентек (59).

Соболенко первой после Марии Шараповой в Штутгарте (с 2012-го по 2014-й) выиграла первые 13 матчей на одном турнире WTA .