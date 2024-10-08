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Сестры Андреевы впервые встретятся друг с другом

Мирра и Эрика Андреевы сыграют за выход в третий круг в Ухане.

Они никогда до этого не встречались в основном туре. Андреевы стали первыми сестрами с 2020-го года после Серены и Винус Уильямс, которые поборются друг с другом.

Опубликовано: Алёна Майорова
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