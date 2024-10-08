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Монфис о предстоящем матче против Алькараса: «Он разгромит меня, 100%»

Гаэль Монфис поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Карлосом Алькарасом.

Они играли трижды, баланс их личных встреч – 2:1 в пользу испанца. Последний матч на «Мастерсе» в Цинциннати выиграл Монфис со счетом 4:6, 7:6(5), 6:4.

– Для меня эта встреча будет очень тяжелой. Но на моей стадии карьеры всегда приятно играть с этими замечательными теннисистами. Он будет легендой. Для меня честь завтра сыграть на одном корте с ним, так что здорово встретиться с ним снова.

– В прошлый раз вы победили. Думаете ли вы, что в этот раз повторите результат?

– Нет, нет. Думаю, он меня обыграет. Он разгромит меня, 100% В прошлом матче мне просто повезло. Он не очень хорошо играл, а я – наоборот. У него невероятный уровень. Я тоже сделал что-то великое, но он зарождающаяся легенда. Он разгромит меня, но я сделаю все, чтобы это было не так просто. Конечно, не выйду на корт с [таким] настроем, потому что у меня есть опыт. И на его основе я могу говорить, что этот парень – что-то особенное.

Для него этот матч – 99-процентная победа, но я выхожу на корт ради того одного процента. Я собираюсь насладиться игрой, но как человек я говорю, что [Алькарас] – особенный.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Монфиса
logoГаэль Монфис
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logoShanghai Rolex Masters
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