Алькарас после победы над Ибином У: «Я не доминировал в это матче. Я не привык так себя чувствовать на корте»

Карлос Алькарас прокомментировал игру Ибина У.

Испанец победил 560-ю ракетку в третьем круге на «Мастерсе» в Шанхае – 7:6(5), 6:3.

«Он возвращается на свой уровень. У него была травма, но его уровень точно заслуживает места в топе. Если он продолжит в том же духе, то я чаще его буду видеть рядом.

Я не доминировал в это матче. Я не привык так себя чувствовать на корте. Он очень мощный теннисист и сильно играл».