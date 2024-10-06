Алькарас после победы над Ибином У: «Я не доминировал в это матче. Я не привык так себя чувствовать на корте»
Карлос Алькарас прокомментировал игру Ибина У.
Испанец победил 560-ю ракетку в третьем круге на «Мастерсе» в Шанхае – 7:6(5), 6:3.
«Он возвращается на свой уровень. У него была травма, но его уровень точно заслуживает места в топе. Если он продолжит в том же духе, то я чаще его буду видеть рядом.
Я не доминировал в это матче. Я не привык так себя чувствовать на корте. Он очень мощный теннисист и сильно играл».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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