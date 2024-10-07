Пегула о том, что 5 лет назад разгромно проиграла в Ухане: «Возможно, главной задачей будет взять больше одного гейма»
Джессика Пегула поделилась настроем на турнир в Ухане.
Когда она играла здесь в 2019-м, то была 76-й ракеткой мира и взяла один гейм у №52 Полоны Герцог.
«В прошлый раз, когда я была в Ухане, я проиграла 0:6, 1:6. Возможно, главной задачей будет взять больше одного гейма (улыбается). Безусловно, сейчас я играю намного лучше, чем в прошлый раз, когда приезжала в Ухань. Я постараюсь реабилитироваться и показать результат лучше, чем в 2019-м.
Забавно, это было так давно. В каком-то смысле кажется, что это новый турнир».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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