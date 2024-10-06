Даниил Медведев: «Сейчас мячи дают Синнеру и Алькарасу дополнительное преимущество»

Даниил Медведев рассказал, кому помогают современные мячи.

Ранее россиянин говорил , что у него ощущение, что «компании специально делают мячи все хуже и хуже».

«Не думаю, что кто-то подстраивается под эти условия. У кого-то с такими лучше получается играть, у кого-то нет. Они нравятся тем, кто может извлечь пользу из мертвых мячей. А это два лучших игрока мира. Они были бы ими и без этих мячей, но только они могут играть с такой сумасшедшей силой. Это Янник [Синнер] и Карлос [Алькарас]. Они дают им дополнительное преимущество

Но я стараюсь сражаться как могу. Мы много тренируемся, я стараюсь играть так мощно, как не играл никогда. Это не подходит под мое телосложение. Мы даже делали проверяли мышцы на взрывную силу – у меня ее нет. Я могу играть мощно, когда мяч летит, но не когда он останавливается. Я стараюсь делать то, что могу. Я все еще играю неплохо. Я борюсь и собираюсь сражаться до конца».