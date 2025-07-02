Циципас и Бадоса отписались друг от друга в соцсетях и удалили совместные фото

Стефанос Циципас и Паула Бадоса вызвали слухи о расставании.

Теннисисты отписались друг от друга в соцсетях. Циципас удалил совместные фото, а у Бадосы осталось лишь несколько постов с греком.

Кроме того, Циципас выложил видео, в котором размышляет о «самом редком и ценном качестве женщины при выборе спутницы жизни».

В прошлом месяце стало известно, что они сыграют в обновленном миксте на US Open.

Пара начала встречаться в мае 2023 года, в мае 2024-го они объявили о расставании , назвав его «дружеским», но спустя три недели снова были вместе.

Циципас и Бадоса – все, расстались. А ведь была главная пара тенниса

❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали